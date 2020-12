Durante el primer trimestre del 2021 arrancan los trabajos de la nueva Termoeléctrica

Tuxpan, Ver. – Con carácter de irrevocable, la hasta ayer presidenta del Instituto Municipal de la Mujer (IMMTux), Patricia Cánovas Vázquez, presentó su renuncia, al cargo venia desempaño desde el inicio de la actual administración, aun y acunado el documento girado a la oficina de presidencia municipal señala que fue por motivos de índole personal, se desconoce la razón que llevo a la funcionara a presentar su renuncia.



Es e mencionar que Cánovas Vázquez, fue una de las empleadas de la actual administración que resulto positivo a COVID-19, y que tras su recuperación de inmediato se reincorporó a sus actividades.



«No omito en manifestar a todos ustedes que son motivos particulares y de índole personal los que me impulsan a tomar tal decisión» detalló en la misiva dejando en claro el porqué de la decisión tomada, porque de esa forma se separaba del cargo con buenos términos.

Agrego «Me despido de ustedes con afecto, no sin antes agradecer todas y cada una de las atenciones recibidas, así como la oportunidad que me brindaron para poder ayudar incansablemente a todas y cada una de las mujeres que así lo necesitaron en estos tres años que me desempeñé como Presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres».



Es de recordar que este cargo le fue conferido desde el comienzo de la actual administración municipal, es decir, con fecha del 1 de enero del 2018.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver