Eduardo Zenteno Núñez el nuevo delegado del PVEM

Tuxpan, Ver. – Ante la amenaza que continúa presente en el país con el aumento de contagios por covid y la falta de pruebas constantes para determinar el tamaño del contagio, la iglesia católica hace un llamado a le feligresía a no contribuir en modo alguno a la desinformación ya que está en riesgo la vida de las personas, especialmente, de las más vulnerables y pide acepten la vacuna contra este virus mortal.

El Obispo de la diócesis de Tuxpan, Juna Navarro Castellanos, emitió las recomendaciones que realizó la Dimensión Episcopal para la Pastoral de la Salud, en torno a la aplicación de la vacuna contra el covid, ello ante el temor que existe por parte de la ciudadanía para aplicarse este biológico.

Indicó que las vacunas son preparaciones destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos; aplicarse las vacunas colabora a proteger la salud personal y de nuestro prójimo,

“Quienes, por razones de conciencia, rechazan las vacunas deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables; quien rechaza la vacuna debe de contar con la verdadera posibilidad de implementar, tanto en el corto como en el mediano plazo, los medios preventivos eficientes para evitar el propio contagio y el contagio de los demás” resaltó el representante del Papa en Tuxpan.

Recordó que este tipo de recursos involucran aislamiento estricto, higiene exhaustiva, verificación continua de la propia salud y otras medidas similares, no suelen estar al alcance real de la mayor parte de la población. Por ello, es que el Papa Francisco recientemente nos ha dicho a todos:

“Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros».

En la misma declaración el Santo Padre expresó su rechazo al «negacionismo suicida” de quienes se oponen a la vacunación para frenar el avance de la pandemia.

Así mismo, otras cuestiones merecen ser señaladas con caridad y con claridad: en todos los sectores y ambientes, la vacuna debe de ser administrada prioritariamente a quienes poseen mayor riesgo de contraer la enfermedad: personas con riesgo especial a causa de otras enfermedades, edad o ejercicio de su vocación o profesión.

Así mismo, no es conforme a la justicia encarecer arbitrariamente los precios de medicamentos, oxígeno y otros insumos instrumentalizando el dolor y la enfermedad de la gente. Más aún, no es conforme a la verdad y al bien promover el consumo de fármacos que no se encuentren avalados científicamente como recursos preventivos o como cura efectiva para el COVID-19.

Invitamos a todos los fieles católicos, y a todos los hermanos y hermanas de buena voluntad, a empeñarnos en la prevención, como parte de nuestra vida diaria, con el fin de evitar sufrimiento innecesario y la eventual pérdida de la vida.

