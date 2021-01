En Tuxpan boleros luchan por sobrevivir con menos del salario mínimo

Tuxpan, Ver.- Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) selló de forma definitiva la toma clandestina de gasolina que fue localizada en un predio del libramiento portuario de esta localidad, la diligencia estuvo custodiada por personal de la Guardia Nacional.

Foto: Noreste

La toma clandestina fue hallada a un lado de un predio circulado con malla ciclónica ubicado en el kilómetro 7 del libramiento portuario justamente a la altura de la comunidad de Cobos, perteneciente a este municipio.

Foto: Noreste

Las autoridades informaron que al no haber fuga de combustible no había riesgo para la población, esto además porque no había vivienda alrededor, no obstante se inició con los trabajos de reparación del ducto con todas las medidas de seguridad.

Foto: Noreste

Fue a través de una orden obsequiada por un Juez Federal que personal de PEMEX realizó las maniobras pero únicamente para la reparación y sellado del ductor de 12 pulgadas del tramo Tuxpan Azcapotzalco.

Foto: Noreste

Cabe hacer mención que aproximadamente a 500 metros de distancia personal de PEMEX y de Seguridad Física realizaban trabajos y en apariencia tras haber detectado otra toma pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Foto: Noreste

