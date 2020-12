Entregan aparatos funcionales a personas con discapacidad y vulnerables en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – El panorama que se vive actualmente en el país, económicamente hablando, es una clara muestra de que los programas federales como construyendo el futuro y bienestar no se están aplicando correctamente y no se está resolviendo el problema de la pobreza, la pandemia solo vino a agravar aún más la situación actual del país, la crisis de desempleo es grave y el próximo año será peor, señaló Diego Muñoz Iturbide Dirigente de Antorcha Campesina en la zona norte.

Resaltó que el gobierno federal no ha cumplido las promesas “En campaña todo era soluciones, hoy todo es pretexto”, además, de que se han destacado por ser muy burócratas y bloquear las garantías individuales de la gente en cuestión de organización, cuando lo único que pelean las organizaciones son obras y la agilización en las diferentes direcciones.

“El rezago ha crecido a pasos agigantados en estos meses, falta la regularización de varios terrenos, se carece de servicios básicos indispensables como lo es el agua potable, la electrificación, drenaje, guarniciones y banquetas, en Veracruz ha habido sub ejercicios, se ha regresado el dinero a la federación, cuando es un recurso que no tienen las colonias y comunidades donde falta mucho por hacer, hay obra que no se está haciendo aunque se diga lo contrario” reitero el líder antorchista.