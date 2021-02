Falsos servidores de la nación juegan con los ciudadanos

Tuxpan, Ver. – Aprovechándose de la situación de la pandemia, algunas personas se hacen pasar por falsos servidores de la nación, y llegan a las casas de las familias pidiéndoles su credencial para votar, tomar sus datos y les hacen creer que serán beneficiados con un programa, este grupo de personas los ilusionaron con la noticia de que recibirían los beneficios que otorga el programa como Bienpesca, siendo este el caso que se dio en la mata de Tampamachoco.

A decir de los hombres de mar, estas personas le hicieron entregar una lista con nombres y teléfonos de sus líderes, desde hace más de un mes, y hasta el momento no han recibido la tan anhelada llamada.

“Las autoridades hablan de ayudar y no saben cómo, por lo visto solo quieren la agenda, bueno ya la tienen, pero no les servirá de gran cosa, la gente está cansada de tanto rollo y si con ello pretendían que ganarían adeptos para las próximas elecciones, están equivocados, ya abrimos los ojos”, resaltaron los pesadores libres.

Reconocieron que al no reunir todos los requisitos que la dependencia enlista para poder acceder a estos programas, siempre quedan fuera de ellos, beneficiando solo al amigo del amigo, a su familia y a quienes ellos deciden, dejando al verdadero pescador fuera de todo tipo de apoyo, ya sean lanchas, motores, o hasta el mismo empleo temporal, recurso que está por llegar a un solo sector.

Una vez más las autoridades se burlaron de este sector, quien en estos momentos de emergencia sanitaria están pasando hambre, la pesca es casi nula, aseguraron que, de no recibir apoyos, de no haber ventas ni nada que captura, sus familias comenzarán a padecer hambre y poco a poco caerán enfermos ante la falta de alimentos, por lo que si no los mata la pandemia, sí la severa desnutrición en la que caerán.

Por Martha Hernández

También te puede interesar ver: Repartidor choca con un automóvil y queda herido en Tuxpan