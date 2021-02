Incumple sector restaurantero con medidas anticovid en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Pese al esfuerzo que realiza la Secretaría de Salud para evitar la propagación masiva del virus del covid, esta no está dando el resultado esperada, al no tener apoyo de los empresarios y ciudadanos en general, al no cumplir con estas medidas, muestra de ello el sector restaurantero, quienes no cuentan con el código QR, el cual brinda a los clientes la certeza de que reciben un servicio seguro.

Ante esta situación la Secretaría de Salud hace un llamado enérgico al sector empresarial, donde muchos comercios y centros de trabajo no siguen las medidas sanitarias básicas para evitar la propagación del coronavirus, por ello es que personal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante la brigada de Supervisión para el Cumplimiento de los Protocolos de Seguridad Sanitaria Ante el covid-19, vigilará que éstos exhiban su cartel con Código QR.

Foto: Martha Hernández

Por ello se exhorta al sector comercial a realizar la autoevaluación y con ello recibir su código QR, sobre todo en las regiones de Pánuco, Tuxpan y Martínez de la Torre, que registran menor participación.

Dicho trámite es obligatorio para que puedan operar de acuerdo con el semáforo epidemiológico que rija su municipio.

Foto: Martha Hernández

El Gobierno de Veracruz ha tomado las medidas adecuadas para la contención y mitigación del covid-19, entre ellas la suspensión de actividades laborales y escolares, así como la reducción de movilidad en zonas estratégicas; no obstante, la participación de la sociedad juega un papel fundamental, de ahí que debamos mantener las medidas de higiene por todos conocidas, el lavado de manos, estornudo de etiqueta, sana distancia y uso correcto del cubrebocas.

Por Martha Hernández