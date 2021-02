Indigentes una amenaza para los ciudadanos

Tuxpan, Ver. – Una amenaza para los transeúntes se han vuelto los indigentes que deambulan por las calles del municipio, al ser estas personas con algún desorden mental, se la pasan agrediendo a quienes camina a su lado y ante esta situación, elementos de la policía municipal, guardia nacional o fuerza civil nada pueden hacer para detenerlas, por lo que a los ciudadanos no les queda más que aguantarse, aunque esta situación se torne agresiva y al agredido no le queda más que aguantar.



De acuerdo a los datos que diera a conocer el director de protección civil José Clemente Campos, son alrededor de una docenas las personas que se encuentran en situación de calle, mismas que padecen de sus facultades metales, siendo eso lo que impide a las autoridades poder intervenir, “Se les ha querido brindar el apoyo para ser trasladados algún alberque, y más por las noches, pero al momento de acercarse a ellos se tornan agresivas, por lo que se ha optado solo brindarles alguna cobija para que no pasen frio”



La mayoría de estas personas no son originarias del municipio, son personas que amanecen aquí, se desconocen si llegan solas o alguien las viene a dejar abandonadas, pues en las últimas fechas se a nota la presencia de nuevos indigentes, pero no todos son agresivos, y aunque parezca raro son las mujeres las que son las agresivas y cuyo aspecto no es nada agradable.



La presencia de estas personas va en aumento, lo cual representa un problema social debido a las afectaciones e incomodidades que pueden provocar.



En el mercado municipal las personas indigentes representan una afectación económica para los locatarios ya que tiran su mercancía, además representan, un peligro para la ciudadanía que acude a este lugar a hacer sus compras, porque suelen ser agredidos por ellos.



Sin embargo, este tipo de personas no pueden ser detenidas porque el municipio no cuenta con un lugar especialmente para ellos.