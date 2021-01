ISSSTE el primero en aplicar la vacuna Covid-19 al personal médico en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Tasa de desempleo muy alta, la economía está estancada y sin beneficios para nadie, son algunos de los efectos que ya se están sintiendo en el municipio, y si no se implementan las estrategias necesarias para no afectar más a la clase trabajadora, el número de pobreza en el país será incuantificable, coincidieron los líderes de los diferentes sectores obreros, quienes continúan pugnando porque la mano de obra que llegue al puerto beneficie a los tuxpeños y no a los foráneos.

Coincidieron que la suspensión de muchas actividades productivas está dañando el empleo y el ingreso de las familias que experimentan la apremiante necesidad de recursos económicos para subsistir. Es evidente la urgencia de promoción de la economía solidaria y del consumo local, de lo contrario el número de pobres irá en aumento acercándose al 60 por ciento de la población nacional.

Es urgente que todos los sectores competentes, gobierno, empresarios y sociedad, generen condiciones que modifiquen el escenario desolador que se está viviendo.

“No podemos dejar morir las fuentes de empleo”.

Por ello el llamado a los gobernantes y legisladores para que propongan de manera creativa y oportuna, las mejores soluciones y los incentivos imprescindibles que permitan sortear los difíciles meses para el sector productivo.

“Descuidar a los generadores de empleo no tendrá ningún resultado positivo a mediano y largo plazo. La primacía del trabajo sobre el capital, implica implementar todas las medidas que sean necesarias para preservar las fuentes de empleo y promover el espíritu emprendedor”.

De igual forma y con la misma fuerza, exhorta a impulsar y promover a los que menos tienen. Ningún sector de la sociedad puede quedar marginado en las políticas públicas de rescate y apoyo por esta pandemia.

