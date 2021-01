No a la privatización del agua: Marco Medina

Tuxpan, Ver. – La efervescencia que se está viviendo en el municipio en este año electoral, donde está en juego la presidencia municipal, ha provocado una larga lista de nombres, donde salen a relucir, ex presidentes municipales, ex diputados locales, ex candidatos al mismo cargo de elección popular y una que otra cara nueva, lista que va creciendo conforme pasan los días y más porque en el tema de las alianzas aún no hay nada definido y cada partido político quiere llevar a su gallo a esta jornada electoral.

Aun y cuando las alianzas entre PRI-PAN-PRD, está definida solo para la diputación federal y será el blanquiazul quien designe al candidato en este 03 distrito electoral, en lo que corresponde a la alcaldía, la última palabra aún no se ha icho, as negociaciones continúan, por lo que de no llegar a un acuerdo serian solo a esta contienda, situación que ha sido declarada por los presidentes de los partidos antes mencionado a nivel local.

En el mismo contesto se encuentra la alianza MORENA-PVEM-PT, partidos políticos que aseguran traer su gallo y que no necesitan del voto grupal para hacer ganar a su candidato, cada uno declara ganar si van solo a la contienda.

De darse este panorama el voto estaría fraccionado, al ser 15 los posibles candidatos, cuyos nombres cada día comienzan a tomar fuerza por lo que la lista de posibles candidatos seria

PRI:

José Rolando Núñez Uribe (Ex candidato a la diputación local por el mismo partido político)

PAN:

José de Jesús Mancha Alarcón (Ex diputado federal, ex síndico del ayuntamiento y ex presidente del blanquiazul a nivel estatal)

MORENA son tres los posibles candidatos

Marco Antonio Medina Pérez (actual diputado federal)

José Manuel Pozos Castro (actual diputado local y ex candidato a la presidencia municipal)

Javier Sánchez Balderas (Ex regidor del ayuntamiento y eterno aspirante a la alcaldía)

PVEM

Alberto Silva Ramos (ex alcalde de Tuxpan y ex diputado)

Movimiento Ciudadano

Juan Cano

PES

Miguel Martin López (ex diputado federal por el PAN)

Fuerza México

Luciano Fólguelas Pioli

RSP

Arturo Esquitan (Ex diputado local por el PAN)

Unidad Ciudadana

Ayrem Blanco

Independiente

Everardo Gustin

Y los partidos que aún no cuentan con candidato serían el PRD, Fuerza Social, Todos por Veracruz, Podemos, Partido Cardenista, en lo que corresponde al PT, de no darse la alianza entre Morena, PT y PVEM, y de no ser beneficiado con la candidatura de Morena a la presidencia municipal, José Manuel Pozos sería el candidato del PT a dicho cargo de elección popular

Por Martha Cruz