Pepe Mancha ya anda en plena campaña

Tuxpan, Ver. – Vaya sorpresa la que se llevaron, maestros, pensionados y jubilados cuando llegaron a cobrar sus pagos, pues sus cuentas bancarias reflejaban solo medios pagos, siendo esta la segunda ocasión, situación que a decir de los quejosos los tiene con cierto hermetismo, al no haber autoridad alguna que les dé explicaciones o motivo por el cual sus pagos lleguen a medias.

“Esta es la segunda vez que me llega la mitad de mi pago, ya fui al Seguro Social a pedir una explicación y quienes atienen la ventanilla de jubilados y pensionados, no me dio ninguna respuesta, solo que desconocía el motivo, que no era responsabilidad de ellos, y que no podían resolver mi problema” mencionó el quejoso de nombre Fernando.