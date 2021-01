Pruebas rápidas de covid, no son seguras

Tuxpan, Ver.– Al ser este un año electoral, donde se renovará la cámara de diputados, tanto a nivel federal, como local y las alcaldías, ello en la entidad veracruzano, los jóvenes han alzado la voz y piden a sus líderes que las candidaturas dejen de ser ofertadas al mejor postor y negociadas entre empresarios, señaló Argenis Gutiérrez, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Tuxpan.

En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual está adherida la CNOP, este debe de integrar espacios que desde su nacimiento le han marcado la pauta para su desarrollo, como lo fue el sector campesino o el sector obrero; dicha pauta no debe de ser para la protección de intereses personales o políticos, sino los intereses y sobre todo la atención a problemáticas comunes y sociales que viven día a día los comerciantes, los taxistas, la gente que sale a trabajar para llevar el pan a su mesa.

Foto: Martha Hernández / Noreste

“No solo los empresarios y los políticos saben de las problemáticas del sector popular, problemáticas que debe de atenderlas de raíz. Hoy la CNOP no camina por una silla como los demás políticos que entienden por caminar dar despensas o llevar ‘jornadas’, sino camina para entender a la sociedad y sobre todo enseñar a la clase política que la gente no es un producto electoral y las organizaciones no son un aparato de operación”, resaltó el líder municipal del CNOP.

Puntualizó que el compromiso no es con el amigo o el que llegué, el compromiso es con la gente porque la política se inventó para atender y servir al pueblo, no servirse del pueblo.

Foto: Martha Hernández / Noreste

Por Martha Hernández