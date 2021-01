Saturados los hospitales del ISSSTE e IMSS en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – La lista de quienes aspiran a un cargo de elección popular va creciendo conforme se acercan las fechas de registro, siendo la candidatura a la alcaldía la más codiciada en este año electoral, son más de 15 personas las que están en lista de espera para ver si son los elegidos por algún partido político, de no serlo, buscarán por la figura de Independiente como candidatos a la presidencia municipal.

Ante esta situación, integrantes del sector empresarial se pronuncian y aseguran que no apoyarán, ni respaldarán a los aspirantes a cargos de elección popular sin trayectoria de compromisos y resultados, mencionó el ex presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Miguel Ángel Martínez Elizalde.

El empresario tuxpeño negó que tenga aspiración a algún cargo de elección popular, pero no por ello se hará a un lado, pues apoyarán al candidato que tenga una trayectoria reconocida, los tiempos de experimentos ya quedaron atrás y más en estos momentos difíciles en los que se encuentra el país.

“Eso es lo que se debe dejar en claro: no se aceptará a quienes no tengan una trayectoria de trabajo, de tipo empresarial o de labor social. No podemos permitir que lleguen improvisados que tratan de figurar con donaciones o entrega de obsequios de unos meses para acá”, reiteró Martínez Elizalde.