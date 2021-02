Se hunde pavimento de la avenida Tuxpan, en Fraccionamiento Mangos Dos

Tuxpan, Ver. – La efervescencia política que se está viviendo en el puerto rumbo a la contienda electoral del 06 de junio, ha provocado que varios actores busquen el cobijo en algún partido político, por ello la lista de aspirantes son largas, pero Fuerza por México es el único partido que llevara candidatos de unidad, candidatos preocupados por servir a la ciudadanía, candidatos que no buscan anteponer el bienestar de Tuxpan por encima de aspiraciones propias, menciono Luciano Folgueras Pioli Presidente del Comité directivo municipal de partido político Fuerza Por México



Resalto que la ciudadanía ya está casada de políticos que creen que la política actual es la misma de hace 20 años “Estamos viviendo tiempos diferentes a los que se vivieron políticamente hace 20 años, es el momento de que la sociedad civil se empodere y sea parte de las decisiones y del rumbo que va a tomar no solo Tuxpan si no el estado, ya basta de seguir invirtiendo el dinero en obras de ocurrencias donde no hay necesidad de hacerla, eso solo se podrá hacer el día en que haya agua, luz, drenaje, guarniciones y banquetas en todas las colonias y se tengan cubiertas las necesidades de las comunidades”

Folgueras Pioli resalto que Fuerza por México llevara candidatos que no solo estén pensado en la jornada electoral del primer domingo de junio, por ello se está aún analizando a las personas que postularán a los tres cargos de elección popular que estarán en juego, siendo estos la diputación federal, la diputación local y la alaciada.



Resalto que serán muy cuidados se en elegir a sus candidatos, pues estos deben ser sensible y entender las necesidades de la gente, ya no más políticos de profesión, a los que no les gusta invertir en obras reales, “Nosotros no somos políticos de profesión somos ciudadanos con sensibilidad humano y así deben de ser nuestros candidatos” puntualizo

Martha Hernández

Tuxpan, Ver