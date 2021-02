Se incendia mueblería en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Cansados de los constantes apáganos y variedad de voltajes que sufren a diario, vecinos de la colonia scudero, realizaron una manifestación en dicho lugar, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una solución a este problema, son alrededor de 50 las familias, quienes ya han presentad el oficio correspondiente, pero hasta el momento no se ha dado solución al problema.

Indicaron que el transformador que tiene en esta colonia, ya cumplió su tiempo de vida útil y es este el que está causando este problema, además de que los cables ya están viejos y al no soportar la demanda que se tiene de este suministro en los hogares, esto provoca la variedad de voltaje.

Sonia Martínez, vecina del lugar indico que este problema fue reportado desde hace un mes y medio, y en ese tiempo no han realizado ningún trabajo para dar solución a esta petición, pues temen que sus aparatos electrodomésticos no soporten más esta situación y se descomponga o quemen.

“Ya no soportamos más, queremos una solución inmediata, no se puede seguir así, por ello exigimos a la CFE que haga su trabajo, tenemos de 10 a 6 apagones en un día, nuestros hijos no pueden tomar sus clases como debe debiera, además de que esta situación ya es insoportable”, resaltaron los manifestantes.