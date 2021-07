Tuxpeños recuerdan a Demetrio Ruiz Malerva

Tuxpan, Ver. – El alarmante incremento que se ha tenido en los casos positivos a COVID-19 ha obligado a las autoridades a redoblar esfuerzos y tomar medidas más estrictas, pues en una semana Tuxpan registro 100 nuevos casos de SARS-CoV-2, aun y cuando son 60 camas la disponibles en los nosocomios, estas comienzan ser ocupadas, por lo que se busca evitar un colapso en los hospitales, luego de que el hospital militar dejará de albergar a pacientes de COVID.



Ante ello, las autoridades de salud aplican medidas más estrictas, pero estas no darán resultado si no se tiene el apoyo de la ciudadanía, señalando que la preocupación es mayor, porque de un momento a otro se pueden presentar los primeros pacientes con algunas de las variantes de esta terrible enfermedad, pues Tuxpan no está exento de esta situación.

Foto: Autoridades de Salud, no descartan la presencia de variantes de COVID-19 en Tuxpan, por lo que exhortan

a la población a sumarse a los esfuerzos que hacen las autoridades.



Recordaron que en estos momentos son los jóvenes el sector vulnerable a este padecimiento, siendo ellos los que están ocupando las camas de los hospitales.



Por lo ante lo anterior y con el fin de que se logre un cerco sanitario con mayor eficacia y bien establecido, están sumando esfuerzos con las autoridades de todos los niveles así lo confirmó a nombre del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Roberto Mezano Cruz, el Subjefe de la misma, Cuauhtémoc Juárez Pérez, con lo cual se espera frenar los efectos mortales de la vigente situación que prevalece y sube de tono de peligrosidad.



Explicó que han ido acercándose a los diversos municipios como Tamiahua, Tantima y Chontla, para dar cumplimiento a lo que el propio gobernador estableció, por lo consiguiente se hizo lo propio este lunes en Tuxpan, sede donde se encuentra la dependencia estatal.



Ante el color naranja, que implica un riesgo alto del Semáforo Epidemiológico para Veracruz y por petición del Comité Técnico de Salud, este lunes el Gobierno del Estado emitiría el Decreto para la Segunda Semana Estatal contra la Tercera Ola, vigente del martes 27 de julio al lunes 02 de agosto.



Por lo tanto, se establecerían medidas mucho más estrictas a fin de reducir la velocidad de transmisión; esto significa que los municipios deberán aplicar rigurosamente los protocolos que indique su semáforo, además de evitar toda clase de festividades, reuniones o aglomeraciones.

Si el color es amarillo o verde hay que respetar el aforo permitido, porque a actualmente siguen en rojo Poza Rica, Xalapa, Coatepec y Veracruz.

Por Martha Hernández