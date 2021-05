Tuxpeños se emplean en semáforos y cruceros

Tuxpan, Ver.- Vamos a darle vida a todas las áreas que existen en la ciudad, la gente necesita tener espacios donde hacer ejercicio, donde poder convivir en familia, los turistas incluso donde poder visitar.

No es posible tanto abandono por parte de nuestras autoridades y todos los gobernantes que ha tenido Tuxpan, no existe interés, no existe el amor por la ciudad.

Alejandro Alarcón

Seré un Presidente con sensibilidad para pensar lo que piensa y sienten todas las expresiones que forman el municipio.

Un desarrollo integral tiene que ver desde la atención a nuestras comunidades, los servicios públicos municipales, el empleo, el deporte, el comercio, el turismo, nuestros jóvenes, nuestra gente de la tercera edad, todos necesitamos que Tuxpan ofrezca una vida decente y digna para vivir.

Lo vamos hacer, lo vamos a lograr tú tienes la decisión.

