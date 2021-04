Un delincuente intentó pasarse como Conor Mcgregor, fue detenido

La policía de la ciudad británica de Surrey lograron capturar a un hombre que se hacía pasar por el peleador de Artes Marciales Mixtas Conor McGregor; es acusado de ser un presunto narcomenudista.

Al momento de la detención, al sujeto identificado como Mark Nye se le encontraron drogas y dos teléfonos celulares de los que quiso deshacerse, pero no lo consiguió.

Cuando los uniformados lo interrogaron, este intentó engañarlos diciendo que se llamaba Conor, valiéndose de su parecido con el luchador irlandés de la UFC; sin embargo, no lo consiguió.

A pesar de que su rostro sí se parece bastante al de «The Notorious», fue arrestado. Los policías le encontraron mensajes en los celulares que lo incriminaban. Además, le hallaron una serie de tarjetas de presentación que utilizaba para atraer a sus clientes y disfrazar sus actividades delictivas.

Después de esto se liberó la orden de cateo en su casa donde localizaron una gran cantidad de ácido bórico, químico usado por los narcotraficantes para «cortar» los narcóticos, así como un arma blanca junto a su cama. Ante las pruebas no tuvo más que argumentar y se declaró culpable. Esto le valió 2 años y 9 meses de cárcel.

God loves a trier!



10/10 for effort, 1/10 for execution. pic.twitter.com/GZCoPADZOp — 𝙱𝚛𝚊𝚍 𝚆𝚑𝚊𝚛𝚝𝚘𝚗 (@MMABrad48) April 23, 2021

Aunque no causó gran revuelo en redes sociales, no hubo quien aprovechara el momento para sacar uno que otro meme para no dejar en el olvido el extraño caso del doble de Conor McGregor.