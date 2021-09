Un dilema enfrentan damnificados por “Grace” en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- Los errores en los censos que se realizaron en las viviendas que resultaron afectadas por el huracán Grace, ha sido factor de malestar en cientos de habitantes, quienes han desquiciado el tráfico vehicular al bloquear diferentes puntos carreteros.



La autopista Tihuatlán- Totomoxtle fue la primera paralizada por habitantes de Mesa Cerrada, Acontitla, la Concepción y Paso de Pital, quienes con ramas y llantas bloquearon la vía de comunicación provocando largas filas de automovilistas en demanda de los apoyos para más de 200 familias que no fueron censadas por personal de la Secretaria de Bienestar.

Foto: Los pobladores paralizaron el tráfico vehicular.



El otro escenario se registró hoy sobre la carretera Tihuatlán- Tuxpan, sobre los accesos a la localidad de Zapotalillo, donde un reducido grupo de personas también paralizaron el tráfico vehicular de esta zona debido que tampoco fueron censados y a la vez han sido ignorados en la entrega de apoyos.



La mayoría son de la comunidad antes mencionada, Papatlarillo, San Isidro, las Piedras, entre otras zonas aledañas, quienes señalan que no les fue colocada la calcomanía en sus viviendas dañadas por el huracán Grace el pasado 21 de agosto.

Foto: Un reducido grupo de personas también paralizaron el tráfico vehicular de esta zona debido que tampoco fueron censados.



Finalmente todos atribuyen que este tipo de movimientos en los bloqueos de presión no solo continuaran en los puntos señalados, sino en otros donde habitantes y autoridades auxiliares coinciden que el apoyo no está llegando a todos, sino a unos cuantos, principalmente a quienes no les paso nada.

Por Jesús Alan Mendoza