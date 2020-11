Un grupo de jóvenes se burlan y acosan a vendedor de elotes

España- Fue en plena misa cuando el sacerdote explotó en contra de sus parroquianos por la escasa cantidad de dinero que se había recolectado.

Según este padre, el diezmo que recibió era demasiado bajo y por eso los llamó de tal manera, sin embargo, no contaba con que hubiera vídeo del hecho y que se volviera viral.

En el video se muestra el incómodo momento donde en plena misa el sacerdote regañó a los fieles por el escaso dinero que recibió para la remodelación del templo.

Resulta que la misa de este sacerdote, llamado Emilio Montes se transmitió por un canal de YouTube que pertenece a la parroquia y que ahora ya es un fenómeno viral.

El párroco explicó el costo de las reparaciones de la iglesia, que alcanzarían, según dijo, poco más de un millón de euros, equivalente a un millón 250 mil dólares, por ello mostró su enojo y criticó a quienes «teniendo trabajo no aportan ni 10 ó 15 euros al mes (250 ó 371 dólares)«.

Además, no le bastó con esto, si no que habló de un caso en particular:

“Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído. Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado. Cómo se puede tener la cara tan dura, que yo me calle no quiere decir que sea tonto«.

dice el sacerdote en el video