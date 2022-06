Un misterio detención de multihomicida de Coatzacoalcos

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que gana 75 mil pesos mensuales, mientras que las regidoras y regidores perciben 65 mil pesos, lo que dijo, coloca al municipio con uno de los tabuladores más bajos en el nivel estatal.

De esta forma desmintió que ganara 101 mil 327 pesos mensuales como se dio a conocer en una lista de alcaldes de Veracruz emanados de Morena que ganaban más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Si quisiera ganar dinero, me salgo de aquí. Me cuesta más ser Alcalde de lo que me deja” dijo al hacer dicha precisión.