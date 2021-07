Un muerto y una lesionada tras enfrentarse con la policía en Córdoba

Venustiano Carranza, Puebla. – Dos cuerpos desmembrados fueron dejados en Villa Lázaro Cárdenas, sobre la calle «Laureles» de la colonia «El Huasteco» de un hombre y una mujer, ambos de entre 14 y 18 años de edad, hechos que han consternado a los habitantes que argumentaron que tenían ya tiempo de no presenciar algo similar.

Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla no han dado informes oficiales sobre la identidad de los cuerpos, sin embargo, hubo dos familias originarias de la misma colonia que llegaron al lugar para pedir ver los cuerpos y comprobar o descartar que se trate de Arturo X y Xochilt X, una pareja de adolescentes que desde el jueves están desaparecidos, no obste, por la gravedad de los hechos, los periciales no les permitieron accesar al área acordonada.

Cabe mencionar que sobre la calle Gardenias, a una cuadra de la calle Laureles, fue abandonada una motocicleta que según los familiares era conducida por Xochilt, y en la que viajaba regularmente con Arturo; y dos cuadras más abajo de la misma calle, un zapato lleno de sangre al parecer de las víctimas.









Cabe destacar que los cuerpos desmembrados estaban entre bolsas negras plásticas en las que se presume fueron trasladados para ir a dejarlos al lugar junto con una lona con el mensaje escrito.

«Esto les pasa por andar de rateros y jugarle al vivo… bajenle de huevos porque ustedes serán los próximos que correran la misma suerte, Casco, Erik, Luis y el Meme atte: Mando Delta»

Cabe mencionar que el lugar estuvo acordonado elementos de la Policía Estatal, y Municipal, además de los peritos y policías ministeriales que arribaron al lugar para recabar evidencias y ordenar el levantamiento de los cuerpos que fueron depositados en el anfiteatro en Huachinango para continuar con las investigaciones.