Un total de 14 localidades de la zona de Chapacao, en Pánuco, sin servicio de agua

Pánuco, Ver. – Un total de 14 localidades de la zona de Chapacao del municipio de Pánuco solicitan la intervención del Gobernador del Estado y al ING. FÉLIX J. LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV EN EL ESTADO DE VERACRUZ por la falta del servicio de agua.

A través de un oficio, los quejosos exponen:

“Los que suscribimos, Agentes y Subagentes municipales de la zona de Chapacao, del municipio de Pánuco donde pertenece el re bombeo # 81 Tao Tao ubicado sobre carretera Ébano estación Manuel en el municipio de PÁNUCO, Veracruz le informamos de la manera más atenta y respetuosa que el C. PABLO TORRES CANO tiene más de 20 años de responsable del funcionamiento de dichas bombas y es el único culpable que la mayoría de los habitantes que pertenecemos a este módulo no tengamos el servicio del agua casi todo en las comunidades derivado que el C. Pablo Torres vende sobremanera al mejor postor para su beneficio económico vendiendo a los ganaderos poderosos de la zona para su ganado dejando a la población sin el vital líquido”.

Así lo manifiestan los representantes de las siguientes comunidades:

El Tullio, Noria de Ángeles, Col Piloto, Ejido Vicente Guerrero, Col. Medio Camino, Col. Chijol 17, Estación Méndez, Ejido Lázaro Cárdenas, Col. Los Aztecas, Col. Guadalupe Victoria, Col. Michoacana. Col. Chijolito, Col. Monterey y Ejido independencia.

Desde el 13 de febrero le entregaron el escrito al coordinador de la zona de CAEV.

Pero Julio Vázquez Reyes coordinador de la zona norte de la comisión del agua del Estado de Veracruz CAEV, tampoco les ha hecho caso.