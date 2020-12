Una dama pierde la vida al ser embestida por un vehículo particular

Poza Rica un orgullo veracruzano. Muchas personas dicen que Poza Rica es feo o que no tiene nada, siempre he pensado que todo depende del cristal con que se miren las cosas, pues cuando veo a Poza Rica, yo veo un valle lleno de vegetación, palos de rosa que florean de una manera hermosa en mayo, jacarandas, framboyanes y hasta pinos de la familia de las araucarias, veo un lugar lleno de variedad de aves, cercano al golfo, de tierra fértil, veo un lugar donde encuentras frutas todo el tiempo, un lugar de una gastronomía que es una rica mezcla de cocina totonaca, huasteca e internacional, un lugar donde en las calles venden aguas frescas de variedad de sabores, veo un lugar donde se cosechan las naranjas, los plátanos, los jobos y los liches, un lugar a donde la carne se puede encontrar fresca en la carnicería, veo un lugar a donde todas las mañana llegan los pescados y mariscos desde la Laguna de Tamiahua, Tuxpan o Cazones.

Foto: Wikiwand

Poza Rica un orgullo para la entidad veracruzana.

Cuando visitas una gran ciudad te das cuenta que esas cosas que un pozarricense da por hecho no son una norma en todas partes, cuando compras frutas caras, refrigeradas y escasas, cuando el marisco, los pescados y demás carnes han permanecido congeladas un largo periodo, pues fueron llevadas desde lugares lejanos, cuando la comida simplemente no sabe igual, cuando plantas algo y no se logra pues el clima o la tierra no son favorables, mucha gente que se va, se lleva la tierra de este sitio para dar vida a las plantas en su nuevo hogar.

Foto: Slideshare

Un lugar donde no vives estrés más de 1 hora en el tráfico, pues todo está cerca, una tierra llena de tradiciones, donde el 7 de diciembre se llenan de velas las calles, donde el 18 de marzo el boulevard es todo un carnaval, una tierra de bellas mujeres, las más bellas del país, una tierra que coronó reinas de belleza durante 4 años consecutivos en Veracruz, la tierra donde nació la reina del Miss Tourism del 97, una tierra donde nació nuestra belleza Mundo México del 2012, una tierra que también vio nacer al máximo goleador de la Selección en mundiales, nuestro matador Hernández.

Foto: Fotos de México

Tal vez sólo sea que yo miro esta tierra con ojos de amor, pero yo encuentro belleza en caminar por el paseo raíces de vida, en mirar un atardecer desde el Parque de las Américas con su maravillosa vista de la ciudad, porque disfruto mucho comerme un elote feliz en el parque Cuauhtémoc, porque encuentro belleza en despertar con el sonido del silbato de Pemex, he caminado por grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara o Nueva York sin embargo por decisión yo no cambio a Poza Rica por nada, me siento afortunado por la dicha de haber nacido en este lugar bendecido por Dios y si un día la falta de oportunidades me lleva fuera de mi Poza Rica me lo llevaré en mi mente y corazón.

Foto: Slideshare

Foto: Slideshare

Foto: Slideshare

Foto: I Love Poza Rica

Por Omar Boussart Angeles

