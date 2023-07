Una semana después, IMSS dará informe sobre muerte de niña prensada en elevador de hospital

Baja California Sur.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que él es “dirigente de un movimiento de transformación” y no un dirigente de partido, en respuesta a los dichos de la aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez.

En la conferencia matutina celebrada este viernes en Baja California Sur, López Obrador aseveró que su movimiento de transformación tiene el objetivo de combatir la corrupción que tanto ha oprimido a México a lo largo de su historia.

“Hay un grupo, como los científicos de la época de Porfirio Díaz que eran los que dominaban porque ni modo que domine el PAN o el PRI, no, ya no, ya esos partidos están bajo el dominio de Claudio X. González, que es el gerente del bloque, tampoco es el poder absoluto Claudio, no, es gerente, arriba de él está (Carlos) Salinas, (Vicente) Fox, Diego (Fernández de Cevallos) y algunos traficantes de influencias, e toda una estructura. Tienen a sus intelectuales orgánicos al servicio del régimen, sus periodísticas todos estos, pero son muchísimos”, indicó.

El mandatario mexicano enfatizó que la oligarquía está molesta debido a que reveló quién iba a ser a candidata de la oposición para los comicios de 2024

“Ella va a hacer (Xóchitl Gálvez), además apenas habían tomado el acuerdo que me enteré y empiezan todos los medios, comentaristas de Televisa, puro experto a hablar bien de la señora, y pues ahora se molestaron. Había gente de nuestro movimiento, cercanos, que dicen ‘para qué la menciona’, la está inflando usted, la está elevando’, no”, subrayó.

“Es que yo no me puedo guardar una mentira, no puedo quedarme callado ante una maniobra politiquera, cómo me voy a quedar callado y qué me importante si se vuelve o no famosa la señora, yo lo que quiero explicar es cuál es el truco, porque antes se decía que antes la política es asunto de los políticos, pero es asunto de todos y lo mejor es estar informado a la gente de estas estrategias para engañar”, puntualizó.