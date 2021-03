Una sola compañía se adjudica contrato millonario por trabajos en la Termoeléctrica

Tuxpan, Ver.- Un panorama de devastación es el que vislumbran los músicos en el municipio, al continuar suspendidos todos eventos masivos, la situación de pandemia que aún continúa presente en país, los ha llevado, sino a una quiebra total, si a deshacerse de sus instrumentos de trabajo para poder comer, siendo notorio ver, como las casas de empeño del puerto estas saturadas de todo tipo de instrumentos musicales

Señaló que los grupos se han activado un poco de manera gradual, observado las medidas de salud preventivas que establecen las autoridades, pero a pesar de ello no se ha podido superar la crisis en la que se encuentran desde hace varios meses.

«A nosotros nos ha pegado más porque vivimos de la música y si no tocamos pues no comemos, no trabajamos y no llevamos sustento a las familias, pero esperamos que ya muy pronto esto vaya cambiando y tenemos que buscar la manera de seguir trabajando», detalló.