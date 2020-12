UNAM amplía clases a distancia hasta el 31 de marzo

AMLO desaparece Oficina de la Presidencia; tras la salida de Alfonso Romo Garza, quien fungía como jefe de dicha oficina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ya no existirá por lo cual no se nombrará un reemplazo.

“Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficina de la Presidencia, no se va a nombrar sustituto porque ya no vamos a tener esa oficina”, expresó durante su conferencia matutina de este jueves 3 de diciembre.

Asimismo, dijo que esta acción traerá un ahorro para el Gobierno, y confirmó que todo el equipo de trabajo que coordinada Alfonso Romo estaba de manera voluntaria.

Alfonso Romo

AMLO desaparece Oficina de la Presidencia

“Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”, expuso AMLO.

Cabe mencionar, que apenas ayer miércoles 02 de diciembre, López Obrador informó a través de sus redes sociales la salida del empresario Romo Garza.

«Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo», publicó AMLO en su cuenta personal de Twitter.

Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo

Alfonso Carlos Romo Garza, es un empresario mexicano agroindustrial que fue exatleta olímpico, pues participó representando a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y de Sídney 2000 en la disciplina de equitación.

