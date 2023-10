UNAM revela lista de los diez finalistas a la Rectoría

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro dijo que no descarta ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 2024.

Fue este día cuando el coordinador nacional de MC, habló sobre la posibilidad de que él sea el elegido para representar al partido naranja en la boleta electoral del 2024.

Delgado Rannauro reveló que no aspira a reelegirse como senador porque “no puede haber dos aspiraciones simultáneas” y él es la última instancia de ese partido para ser candidato presidencial en el 2024.

“No aspiró a reelegirme, no sé si las circunstancias se vayan a dar, pero no estoy considerando esto. En la convocatoria -para aspirantes a candidatos de MC- dice que no puede haber dos aspiraciones simultaneas”, dijo en entrevista.

“Movimiento Ciudadano va a tener candidatura presidencial y porque ninguna circunstancia vamos a permitir que nos detenga y yo dije que soy la última instancia para dicha candidatura”, subrayó.