No mide su distancia e impacta taxi

Poza,Rica,Ver.- El choque entre un vehículo particular y un vehículo de alquiler se registró en la carretera Coatzintla- Poza Rica, el saldo cuantiosos daños materiales mientras que los conductores resultaron ilesos.

Distraído conductor no mide su distancia y término por impactar a un taxista que levantaba pasaje en dicha via, esto dejó severos daños materiales en la parte trasera del su auto mientras que el particular terminó con el cofre dañado.

Los hechos se registraron cerca de las 19:15 horas del día lunes cuando la unidad con colores oficiales de la ciudad de Poza Rica, en su modalidad de taxi con número económico 429 placas del estado de Veracruz, circulaba sobre su carril preferencial; cuando el conductor del vehículo tipo Tsuru color blanco, modelo atrasado, con placas MNX-11-44 del Estado de México, no midió su distancia y terminó en un aparatoso choque.

Por fortuna ambos conductores resultaron ilesos,razón por la cual no fue necesaria la presencia de paramédicos, ambos conductores al final llegaron a un acuerdo reparatorio por lo cual decidieron esperar a la aseguradora y asi mismo conciliar los daños.

Por Alberto Muñoz