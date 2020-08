Colapsa última capa de hielo intacta en Canadá.

Canadá.- Un enorme trozo de la última capa de hielo completamente intacta de Canadá, de unos 4 mil años de antigüedad, se ha roto y ha flotado hacia océano. Después de separarse de la plataforma, el trozo se partió en dos, formando un iceberg casi del tamaño de Manhattan.

Con toda probabilidad el colapso se debe al cambio climático. A mediados de año, cuando hace más calor, la temperatura en la región fue de 12 grados más cálida que el promedio de 1980 a 2010, comentó Luke Copland, profesor de glaciología de la Universidad de Ottawa, a Associated Press.

El tamaño de la plataforma Milne en la Isla Ellesmere, en el territorio norteño de Nunavut, se redujo en un 43% durante los días 30 y 31 de julio, cuando se derrumbó en el océano. El evento fue capturado por el satélite Copernicus Sentinel.

Canada’s last fully intact Arctic ice shelf has collapsed.

The Milne Ice Shelf lost some 40 percent of its area — and the last known epishelf lake in the northern hemisphere — over two days late last month https://t.co/hUfOsiyjQo pic.twitter.com/t4GVv5cN37

— Arctic Today (@arctic_today) August 7, 2020