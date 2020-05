En las narices del alcalde se instalan tianguistas de Leizigui. Este domingo se reinstalaron los tianguistas que ofertan artículos de uso en la calle Leizigui, a un costado del Congreso del Estado en Xalapa.

Este domingo se reinstalaron los tianguistas que ofertan artículos de uso en la calle Leizigui, a un costado del Congreso del Estado en Xalapa.

Pese a ser una actividad no esencial y aunque no se dio a conocer previamente la autorización de parte de las autoridades municipales, los vendedores ofertan desde temprano diversos artículos, principalmente ropa de uso.

Juan Hernández Rebolledo, representante de la Unión de Vendedores No Establecidos del Estado de Veracruz justificó que decidieron instalarse por voluntad propia ante la anarquía que actualmente hay en el comercio informal, esto luego de 6 domingos sin trabajar.

“Pues oficialmente no (hubo autorización), pero viendo que estaba haciendo un desbordamiento en el municipio. Estaba haciendo instalación en todos lados del municipio es Xalapa, en La Reserva, Campo de Tiro, etcétera”.

Dijo que únicamente se instaló el 20 por ciento del tianguis y que se reinstalarán los demás vendedores gradualmente.

Cabe mencionar que el Cabildo no ha autorizado hasta ahora la reinstalación de los diferentes tianguis en la ciudad.

También podría interesarte: Reubicación de tianguis obstruirá entrega de medicamentos y salida de ambulancias en Xalapa

Mientras tanto, ayer sábado establecimientos como la empresa de mensajería DHL y personal de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa se manifestaron inconformes con la reubicación del tianguis de artículos usados que se instalaba alrededor del deportivo Colón y que a partir de junio se reubicará en la calle Odontólogos, a un costado de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana.

Contrario a lo que manifestó el Subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, quien aseguró al Cabildo y repitió en entrevista que el Ayuntamiento contaba con la aprobación de todos los establecimientos y dependencias federales que se ubican en esta calle, trabajadores de DHL y del ISSSTE se quejaron de que a pesar de que se instalarán únicamente los sábados, los vendedores obstuirán el paso y salida de vehículos.

En entrevista para Noreste.net, Guilebaldo Flores declaró: “En el ánimo de cuidar que no se afecte a los posibles negocios que están ubicados en la calle, es que hemos tenido reuniones con ellos y se está cuidando que se respeten accesos para no interferir las labores que tienen. Hay que tomar en consideración que el día sábado es de mucho menor movimiento y que no se va a tener un transtorno mayor para la población”.