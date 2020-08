Horóscopo mensual agosto 2020: Los astros te dirán que te depara el mes

Horóscopo mensual agosto 2020 ya está para decirte aquí lo que los astros y el universo quieren que sepas acerca de ti y que comiences el mes de la mejor manera.

Recuerda que el universo siempre tiene un mensaje para cada signo, sin embargo, el como lo interpretes deberá ser de manera personal. Ya que cada quien conoce lo que sucede dentro de si mismo y a su alrededor.

Aries:

Hay que decirlo, las cosas andan un poco tensas desde el mes pasado. Desde el día 3 hasta el día 18 sentirás que luchas constantemente contra algo que te está resultando muy incómodo. No te preocupes, se debe a la influencia de Marte. hay un problema que debes solucionar externamente para que te calme en tu interior, pero en el fondo, todo está dentro de ti. Así que, empieza a cambiar cosas que estén fuera y que te estén lastimando. Eres una persona súper vivaz, positiva, siempre con ganas de comerte el mundo y pase lo que pase, nada va a hundirte o a destrozarte. Pero está claro que las cosas también pesan y que no eres de hierro Aries.

Tauro:

Pedías cambios y eso se te concede este mes. El cuerpo te pide romper con algo viejo, con estructuras que ya están demasiado obsoletas en tu vida pero que siguen ahí, “sin cuadrar” de alguna forma. Necesitas abrir nuevas puertas, ver otras situaciones, crear otro tipo de cosas. Mira Tauro, este tiempo atrás no lo has pasado para nada bien. Una Profunda incertidumbre en tu vida estaba ahí. Lo que provocaba que estuvieras sin estar y querías hacer algo pero todo el tiempo eran trabas. Ahora parece ser que ya no estás donde no quieres estar. Vas a ser feliz Tauro, una nueva emoción ha entrado en tu vida, y tienes ganas de estallarla. Por darte esa oportunidad por fin de romper viejos esquemas para dar cabida a los nuevos. Después de todo, te lo mereces.

Geminis

El universo ha decidido ser breve contigo en este horóscopo mensual agosto 2020. Vienen los cambios, decisiones importantes, rupturas con lo que está obsoleto, con lo que lleva muchísimo tiempo roto. Pero también vienen cosas increíblemente buenas Géminis, de esas que cambian la vida, puertas abiertas, nuevas ilusiones y sobre todo emoción y motivación. Eso era lo que parecía faltarte últimamente.

Cáncer

Apenas comienza el mes y tu ya sientes que tienes mil cosas por hacer. Estás como nervioso por lo que llega, porque sabes que algo está llegando, que hay algo que te está esperando y que cambiará tu vida. Agosto es un mes un poco guerrero. Probablemente sea el mes en el que tengas los más grandes altibajos Cangrejin. Tienes que ser muy consciente de esto y tratar de morderte la lengua en algún momento si no quieres que todo explote. Puede que te encuentres un poco perdido muchas veces y que te replantees si estás haciendo bien o has hecho bien.

Leo

Este horóscopo mensual agosto 2020 dice que sigues con tus más y tus menos como siempre, pero de verdad que empiezas un excelente mes. No debes olvidar que estamos en tu temporada y esa energía, al final se nota. Es un mes lleno de reencuentros y pasarán muchas cosas a nivel emocional. Sea lo que sea lo que pase en el mundo, tú tienes una cosa muy clara Leo, quieres ser feliz a toda costa. Te apetece disfrutar, reír, compartir tiempo (mucho o poco) con los tuyos, contarte anécdotas de cómo estás viviendo y pasando todo esto. Mezclate con tu gente, y vas sentir que hay personas a las que les importas un montón.

Virgo

Comienza un nuevo mes Virgo y la verdad es que, por fin te vas a liberar de algunas tensiones que has tenido últimamente. Las cosas como son Virgo, estás pasando uno de esos momentos en los que sientes que lo están haciendo todo solo, o al menos que no tienes tanta ayuda de los demás como te gustaría. Eres una persona fuerte, sin embrago recuerda que no tienes qué aguantar todo lo que aguantas. El problema es que, por mucho que quieras, la gente que está a tu alrededor no comparte el mismo pensamiento y a ti cada día te da más pereza tratar de explicárselo. Así que, estás optando por hacer las cosas a tu manera sin tener la necesidad de contar con nadie Virgo. No te quedes solo, habla.

Libra

Empieza el mes y es para ti un tanto complejo, quizás por ciertos altibajos emocionales que hacen que le des más vueltas a tu futuro de las que estás acostumbrado. Este mes todo el mundo tendrá determinados cambios en sus emociones un tanto complicados. Intenta no estresarte demasiado con algunas personas que quizás no lo están pasando del todo bien y lo estropean todo con ciertos comentarios y subidas de tono.

Escorpio

El horóscopo agosto 2020 es muy breve contigo, la verdad es que comenzarás con las pilas bien cargadas. Es posible que en algunos momentos te comportes como alguien mandón o que tiene muy claro lo que quiere. Eso es seguro, pero en el fondo, es porque tendrás que poner un poco de orden para que las cosas salgan bien. A menudo ese orden solo eres capaz de ponerlo tú Escorpio.

Sagitario

Empieza agosto Sagi y es cierto que no te sientes completa/o del todo. Has tenido episodios últimamente un poco complicados en tu vida, tienes cosas pendientes que resolver y además, te encuentras fatal por no haber podido hacerlo antes. Este mes es bueno para las reconciliaciones Sagi, sobre todo a partir del día 8 pero cuidado también con esa lengua afilada que a menudo causa enormes destrozos emocionales. Tanto hacia ti como hacia los demás.

Capricornio

Capri la verdad es que sientes que debes dejar a un lado algunas cosas de una vez por todas. Has pensado mucho estas semanas atrás en alguien y probablemente te hayas sentido solao en más de una ocasión, pero hay que mirar adelante. Agosto será un mes un tanto complicado en algunos aspectos por lo que los altibajos emocionales y la necesidad de cambiar algo de lo que te rodea estarán más presentes que nunca.

Acuario

La verdad es que hay que arreglar algunas cosas en tu vida que te están terminando por afectar a casi todas las áreas. No será un mes fácil pero sí terminarás por sentirte mucho más liberado con todo en cuanto termines de soltar. Sabes que ‘eso’ ya no puede quedarse cerca de tu vida. Llevas mucho tiempo peleando porque las cosas salgan bien Acuario pero a menudo son los demás quienes no te ponen nada fácil.

Piscis

El horóscopo mensual agosto 2020 dice mucho para ti. Todo está un poco tenso Piscis y aunque no siempre tenga que ver directamente contigo, a ti te afecta bastante. Estás solucionando un montón de cosas pendientes, aún sin tú ni siquiera saber cómo. Salen otros asuntos que te perjudican y te hacen sentir fatal. Es posible que necesites algún tipo de cambio radical pronto Piscis, por tu bien. Porque puedas alejarte de algunas personas que te crean ansiedad. Si tienes algo que decir ahora, dilo, no te lo guardes Piscis, no lo dejes dentro.