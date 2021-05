Unidad Ciudadana y Fuerza por México se unen en Coahuitlán

Coahuitlán, Ver.- El abanderado a la diputación local por el partido Unidad Ciudadana, Oscar Salustio Ramírez Gómez, arrancó campaña en el municipio de Coahuitlán, donde fue respaldado por los habitantes de este lugar, además fue recibido por los militares y simpatizantes del Partido Fuerza por México quienes se suman a Unidad Ciudadana.

Con la suma de liderazgos del partido Fuerza por México, el proyecto de Salustio Ramírez se fortalece en la sierra del Totonacapan, el abanderado a la alcaldía por Coahuitlán Raymundo García le brinda su total apoyo y respaldo a Unidad Ciudadana.

Foto: Delhy Galicia

«En recorridos y pláticas de más de seis meses, el municipio de Coahuitlán ve en Salustio Ramírez la mejor opción para la diputación local» comentó el candidato Fuerza por México Raymundo Gómez.

Por su parte el candidato a la diputación local de Unidad Ciudadana Salustio Ramírez comentó que todos los políticos dicen ser diferentes, pero ninguno tiene la valentía de realmente hacer algo nuevo, los ciudadanos piden un cambio verdadero, es tiempo de los ciudadanos, no de los partidos políticos.

Cabe mencionar que el comité de Unidad Ciudadana en Coahuitlán le brindó el apoyo a Raymundo Gómez, para llevarlo al triunfo este próximo seis de junio, pues los ciudadanos creen en sus acciones más que en su palabra.

Foto: Delhy Galicia

«Aquí no somos egoístas, no tenemos hambre de dinero, vamos siempre a buscar el beneficio y a escuchar la voz de los ciudadanos, si el pueblo quiere a Raymundo que así sea, yo me sumo, si el pueblo apoya a Oscar Salustio que así sea, el pueblo verdaderamente manda aquí» comentó Laureano Vázquez Gómez.

Por Delhy Galicia