Unidades de transporte que no verifiquen serán sancionadas a partir del próximo año

Xalapa, Ver.- Aunque la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) sólo ha ejercido hasta ahora el 60.58 por ciento de su presupuesto anual, no hay riesgo que incurra en subejercicio, aseguró el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez.

Durante su comparecencia este martes en el Congreso del Estado informó que falta el 41 por ciento pago por ejecución de obra y confió en que dará tiempo para que concluyan las 251 obras pendientes por contratar, y que se ejecutarán a inicio del siguiente año y que se pagará en marzo:

«Llevamos cuatro años y no hemos caído en subejercicio nunca. No nos preocupa esa parte de lo que se ha pagado, la verdad que no nos ha preocupado siempre, al final de cuentas se pagan las obras cuando se terminan».