Uno más a su vitrina. Messi gana premio «The Best» 2022

México.– André Marín, conductor estelar del programa La Última Palabra de Fox Sports México, regresó a los micrófonos este domingo tras cuatro meses alejado de su trabajo debido a serios problemas de salud que tuvo en 2022, al que describe como “el peor año” de su vida.

“Hoy, afortunadamente, estoy de regreso (…) Reconozco que el año más complicado que me tocó vivir fue el que acaba de pasar. Fue un 2022 sumamente complicado”, dijo el periodista y aseguró que ahora “está muy bien” su salud.

🙏 "LO QUE ME PASÓ ES UN MILAGRO"



¡Qué gusto verte de regreso! 🥹 @andremarinpuig cuenta cómo fue su proceso de recuperación en el peor año de su vida…



👊 "NO LES VOY A FALLAR, VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE ANDRÉ MARÍN" #CentralFOX pic.twitter.com/zoiCqcMLU0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

¿Qué le pasó a André Marín?

El periodista mexicano padeció clostridium, una infección gastrointestinal que si no es combatida con antibióticos muy fuertes puede perforar el intestino y el páncreas. Además tuvo problemas de espalda y neumonía.

“Fue un 2022 que empezó con problemas de estómago: explotó, literalmente, el estómago por estrés. Me internaron y estuve en terapia intensiva. Luego, en marzo, me operaron de la espalda; me operaron mal. Y terminamos el año con lo que ya todo mundo sabe: con problemas de neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso”.

André Marín agradece a sus médicos

El periodista de Fox Sports México confesó que estuvo muy cerca de morir, por lo que considera que fue un milagro que eso no sucediera y también gracias a los médicos que le salvaron la vida.

“Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva“, relató. “Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital, pero gracias a esos tres hombres, que son uno ángeles que se cruzaron en mi vida, hoy puedo estar platicando con ustedes”.

Foto: Soy Futbol

¿André Marín regresará a la televisión?

La edición de este domingo de La Última Palabra marcó el regreso del periodista al trabajo que le apasiona y prometió que los televidentes “volverán a ver la mejor versión de André Marín” gracias al amor de su familia.

“Patty es la fortaleza de mi vida: yo sin Patty no funciono. Sin mis tres hijos no funciono y ha sido impresionante lo que he aprendido de ellos, de Patty y de los tres enanos”, concluyó.

Con información de El Financiero