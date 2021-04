UPAV busca alumnos, con inscripciones gratis

Poza Rica, Ver. – Integrantes del Observatorio Ciudadano Integral de la Zona Metropolitana de Poza Rica, realizaron la presentación de Proyectos Estratégicos y Propuestas para el Desarrollo Sostenible de la Zona Metropolitana, esto como un compendio de iniciativas que los candidatos a puestos de elección popular y administraciones municipales, apliquen con el objetivo de sacar a la región del bache económico en el que se encuentra.

Los también integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) delegación Poza Rica, subrayaron que es importante que los candidatos tomen en cuenta las propuestas ya establecidas, y dejen de lado promesas que no se cumplen y se convierten en solo una aspiración.

Destacaron que a nivel nacional la Zona Metropolitana de Poza Rica es la penúltima con menos capacidad de retención de talento e inversión, cada año el 80 por ciento de los nuevos profesionistas deciden irse de Poza Rica, ya que no hay producción, no hay inversión y no hay oportunidades de desarrollo

El presidente de CANACINTRA Poza Rica, Adolfo Cruz Mubarak informó que se busca que se tome en cuenta propuestas como la creación de un corredor logistico económico Poza Roca – Tuxpan, impulsar el desarrollo de los sectores agroindustrial y turistico así como la integración de nuevas vocaciones productivas en suelos urbano y rural a la base económica metropolitana.

Pero también el desarrollar el Cluster de Innovación, Ciencia y Tecnologia de la Zona Metropolitana, impulsar el talento humano a través de la educación para el desarrollo sostenible, fomentar la innovación, ciencia y tecnología como base para la creación de servicios y productos de valor agregado para atender la demanda local, regional, nacional e internacional.

Reiteraron como imprescindible el apoyar la creación y fortalecimiento de empresas privadas, públicas y sociales, además de incentivar el desarrollo de industrias de la transformación, cadenas productivas, producción y consumo local, desarrollar proyectos estratégicos por vocación productiva que prioricen el bienestar social.

En el tema ambiental propusieron dirigir el desarrollo sostenible de la Zona Metropolitana de Poza Rica, a través de la implementación de programas basados en estándares nacionales e internacionales que integren los esfuerzos y recursos de los municipios, esto a través de la creación de la estación de transferencia de residuos y lograr una economía circular.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano Integral de la Zona Metropolitana, insistieron en que los candidatos deben poner en marcha este tipo de propuestas ya analizadas y con sustento, con la finalidad de que al llegar al triunfo puedan realizar aportaciones competitivas económicas para el progreso de la ciudad y la región.

