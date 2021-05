Urge en Alvarado infraestructura de agua, colonias sufren desabasto hasta 4 días a la semana

Veracruz, Ver. – Octavio Ruiz Barroso, aspirante a la alcaldía de Alvarado por la coalición «Veracruz Va», reconoció que al municipio le urge cambiar la infraestructura hidráulica, pues señaló que existen colonias que no tiene agua hasta cuatro días por semana.

En el municipio es la Comisión de Agua del Estado de Veracruz es quien administra el líquido y desde hace años, no ha podido mejorar la infraestructura, por falta de presupuesto, afectando a miles de ciudadanos que reclaman día a día un servicio de calidad.

«Lo que sí te puedo decir es que tenemos la avenida principal Ignacio de la Llave, donde tiene tres meses que hay un hoyo, un problema que tuvieron en la tubería y no se puede transitar por esa calle, y es la calle principal de una ciudad como Alvarado, con la importancia de Alvarado y no lo han podido resolver, entonces si no resuelven eso, imagínate como van a resolver la de todos los usuarios», apuntó.