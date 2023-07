Urge reforma al Poder Judicial; AMLO lo tacha de descarado

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su Gobierno no le ha quedado a deber a madres y familiares de desaparecidos en México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que su Administración ha hecho todo lo posible por encontrar a personas desaparecidas desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018.

«No, no (les ha quedado a deber). Eso es lo que pueden pensar en tu revista, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito”, dijo.