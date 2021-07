Urgen donadores de sangre; el Covid-19 ha provocado escases en los bancos

Tuxpan, Ver. – Mientras las autoridades de salud hacen hasta lo imposible para evitar que los casos de COVID-19 vayan al alza, a la ciudadanía poco parece importarles las emergencias sanitarias en la que se encuentra el país, acudiendo a lugares de esparcimiento donde pudieran presentarse aglomeraciones, como lo es la zona de playa.

Aunque en estos momentos no se ha cerrado la zona de playa, en apoyo a los comerciantes de este sector quienes han visto mermados sus ingresos desde el año pasado cuando comenzaron con las restricciones a los lugres públicos, pudiera existir la posibilidad de cerrar esta zona, pues los casos tanto positivos como sospechosos, siguen al alza.

A pesar de que se está permitido el ingreso a la playa, los vendedores de este este sector turístico aseguran que las ventas no han sido buenas,

“Las ventas no han sido buenas, la única ganancia que tenemos es por la renta de las palapas, pero no hay venta de alimentos, la mayoría de los turistas llegan ya con lo que van a comer durante su estancia en este lugar, pero consumo como tal no hay”, señalaron los prestadores de servicio.