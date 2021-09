Usos de la sal, además de sazonar los alimentos

México.- Descubre lo que te espera el presente fin de semana del viernes 03 al domingo 05 de septiembre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Marca

Aries

Tomarás decisiones firmes en tu vida personal este fin de semana. Tu signo va a estar atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa, así que trata de analizar bien lo que es mejor para ti en este momento y tomar la mejor decisión. Los signos más compatibles contigo serán Capricornio, Géminis y Leo. Viernes de juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos, trata controlar el estrés y concentrarte en lo que necesitas para tener éxito.

Haces unos pagos de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente con tus deudas. Evita los impulsos de compras, es tiempo de ahorrar. Un amigo te pide un consejo por causa de un divorcio. Los horóscopos dicen que tu golpe de suerte va a ser con los números 9, 21 y 37. Deja de darle importancia a las cosas que dicen de ti, recuerda que tu forma de ser te hará triunfar en la vida.

Tauro

Analizarás mucho tu lugar de trabajo, recuerda que tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tiene problemas, pero si ya no estás totalmente a gusto es momento de buscar un empleo en el que te valoren más como persona. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones.

Te haces una revisión dental. Arreglas tu coche y decides cambiarlo por uno más reciente. No te metas en problemas que no son tuyos, es mejor no opinar y mantenerse al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo de ir de visita con tu familia. Empieza una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte van a ser 7 y 66. Trata de jugarlos el domingo.

Géminis

Tendrás muchas presiones de trabajo este viernes, a veces te cuesta trabajo deslindarte de situaciones complicadas, por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y en las discusiones no te alteres. Cuídate de problemas de la piel y trata de no hacerte ninguna tratamiento estético para que no tengas complicaciones. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 4 y 28.

Te busca un amor del pasado para reclamarte y discutir, trata de ya bloquearlo de tu vida. Compras ropa y decides cambiar el look. Recibes la noticia de que un familiar se va a casar. Deja de gastar en cosas que no necesitas, mejor ahorra para el futuro. Decides ponerte un tatuaje. Ya no comas por nervios, sé un poco más controlado con tu alimentación y libera estrés haciendo ejercicio.

Cáncer

Fin de semana de estar con muchas energía positivas a tu alrededor para empezar ese negocio que tienes en planes. Solo recuerda que debes de ser más discreto con tus cosas para que no te llenes de envidias. Te busca un amigo para invitarte a ir de vacaciones en estos días. Ya no discutas con tu pareja, trata de no inventar celos y disfrutar más del amor.

A los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo y apasionado del signo de Escorpión o Piscis que va a ser muy compatible. Resuelves un situación legal a tu favor, ya sea una demanda o el cambio de las escrituras de tu casa. Ya no busques en otras personas lo que necesitas, trata de apoyarte más en tu familia y tu pareja, porque ellos siempre van a ver lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 1 y 23, juégalos el domingo.

Leo

Atravesarás por algunas complicaciones en tu trabajo y el viernes va a ser un día de energías muy revueltas. Te recomiendo que no trates de hacer ningún cambio laboral y no sacar ningún crédito por el momento. Fin de semana de relajarte e irte de paseo con tu familia. Haces unos cambios en tu casa para sentirte más a gusto en tu hogar. Eres una buena persona y siempre quieres ayudar a los demás con sus problemas, pero debes ser más selectivo para que no te vean la cara.

Tendrás un golpe de suerte por los horóscopos con los números 2 y 11, trata de jugarlos este domingo. Sigue con el ejercicio y dieta, también te recomiendo dejar a un lado los vicios. Recibes un regalo por parte de un amor nuevo y habrá oportunidad de romance con los signos de Aries y Acuario que serán los más compatibles contigo. Haces unos pagos de deudas.

Virgo

Tendrás buenas noticias este viernes y las energías positivas se renovarán por completo. Recuerda que por ser época de tu cumpleaños tu fuerza espiritual crece para que logres todo lo que te propongas en estos días, así que aprovecha. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Un familiar te pide ser padrino en su boda.

Ya no busques pretextos y déjate querer, es el momento de volverte a enamorar; tus signos más compatibles de los horóscopos van a ser Aries, Capricornio y Géminis. Arreglarás unos asuntos de una propiedad. Recibes un dinero extra por lotería con los números 3 y 71. Cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana, recuerda que unos de tus puntos débiles son el intestino y estómago, así que no consumas muchos irritantes. Decides darte un gusto y regalarte un celular nuevo.

Libra

Tu vida estará colmada de buena suerte este fin de semana y te podrás reinventar en el amor, a tu signo le favorece vivir una relación amorosa y éste es el momento para que te dejes querer; deja de ponerle peros a su relación de pareja, que en estos días se te dará el amor verdadero. Paga deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal, trata de ser discreto.

Evita ser tan impulsivo y enojón en tu trabajo, ten presente que el que se enoja pierde. El domingo intenta salir a pasear y a tomar aire fresco para multiplicar tu energía positiva. Un amigo se enamora de ti, aclara la situación. Los horóscopos dicen que tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 18, procura jugarlos el domingo. Evita problemas con tus vecinos.

Escorpión

Estarás muy positivo este viernes y con toda la energía para salir adelante. Tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana para especializarte en tu carrera universitaria, así tendrás más oportunidades de crecimiento profesional. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo.

Escucha los consejos de tus padres porque ellos siempre querrán lo mejor para ti. Arreglas tu casa. Este fin de semana será de pasión con amores nuevos. Tienes un golpe de suerte gracias a los horóscopos con los números 06 y 32. Evita las mentiras porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Empiezas un negocio los fines de semana para ganar un dinero extra. Ten cuidado con el coraje de un amor del pasado.

Sagitario

Te esforzarás en tu trabajo este viernes, a tu signo le gusta la excelencia en todo y siempre buscas destacar debido a que tus ganas de triunfar te vuelven muy constante. Tu signo es de los mejores amantes del Zodiaco, por eso casi siempre tienes más de una pareja a la vez. El fin de semana tendrás mucho trabajo y sacarás pendientes, organiza mejor tu tiempo y no dejes de hacer todas tus tareas.

Te llega un dinero extra por un trabajo. Realizas unos cambios en tu casa y compras muebles. El sábado sales con tu pareja a cenar. Recibes un regalo inesperado. Tendrás un día de suerte el domingo con los números 05 y 77. Pensarás en un amor del pasado, tu signo es muy orgulloso y casi nunca vuelves con amores, así que llénate de energías positivas y conoce a personas más compatibles del signo de los horóscopos Leo o Acuario.

Capricornio

Eres el signo más inteligente y conquistador del Zodiaco, por eso demuestras mucha tenacidad en todo lo que realizas y alcanzas el reconocimiento de los demás. En cuestión amorosa eres muy celoso, y te domina una gran pasión por el sexo, pero logras ser discreto como amante y no te gustan los escándalos de ningún tipo. Tu mejor día será el viernes, por eso eres muy sociable y estás presente en las mejores fiestas.

Este fin de semana tendrás algo de trabajo y organizarás todo para los próximos días. Debes controlar tu carácter para que no te lleve a ningún problema innecesario. Evita discutir con tu pareja, intenta ser más amoroso para que pases un fin de semana de lo mejor. Haces pagos de tu casa. Recibes un dinero extra con los números 01 y 30. Ten cuidado con las envidias de compañeros del trabajo.

Acuario

Los horóscopos dicen que signo está regido por la mente, tu fortaleza y habilidad de palabra permiten que tengas éxito en todo lo que te propones y siempre eres el más conciliador, así que destacas como un gran líder social. Tu mente es fuerte, tiene un poder sobrehumano y cada vez que tienes un pensamiento logras tus objetivos, pero te saboteas solo; es decir, dudas en alcanzar la felicidad y el triunfo.

El fin de semana tendrás buen ánimo para empezar un régimen de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Te invitan a una fiesta este viernes en la que te divertirás mucho. Evita pelear con tu pareja, no todos son como tú de detallistas, así que relájate y disfruta del amor. Los solteros conocerán a un amor fugaz del signo de Tauro o Libra. Ganas un premio en la lotería con los números 23 y 40, trata de jugarlos este domingo.

Piscis

Te distingues como el signo del amor puro, eso te convierte en la mejor pareja. Siempre ayudas a los demás, así que logras ser de los mejores padres y quieres reunir a la familia o protegerla. En cuestión de dinero, sabes cómo ganarlo pero también lo gastas en favor de los tuyos, y por eso te llega la abundancia. Eres el signo más fiel del Zodiaco.

El fin de semana analizarás un cambio de trabajo, te aburres fácil de todo lo que te rodea, pero los cambios que hagas serán benéficos para tu vida. Este viernes sales con tu pareja a divertirte y el sábado tomas un curso de idiomas. Tramitas tu licencia de manejo y sacas el seguro de tu coche. Ya no trates de aparentar, si eres original alcanzarás el éxito. El domingo saldrás con tu familia a una reunión o a una fiesta. Tus números de la suerte en los horóscopos son 04 y 21.

Con información de MhoniNoticias