Usuarios de tiktok piden cancelar a Eminem

Después de el más reciente video de Eminem ¨Tone Deaf¨ usuarios de la plataforma tiktok han pedido su cancelación por el tipo de letras que maneja el rapero en sus canciones

El pasado cinco de marzo, Eminem lanzó un video animado para el tema ¨Tone Deaf¨ el cual contenía las frases ¨no me detendré hasta que mi cabello se vuelva gris… porque no me detendrán hasta que me cancelen¨

la letra fue vista por algunos usuarios como una provocación, ya que recientemente se le critico por letra violenta en su colaboración con rihanna en 2010 «love the way you lie» ¨si ella intenta irse de nuevo.. la atare… a la cama y prenderé la casa en llamas¨

Sin embargo, pese a la insistencia de cancelar al rapero, tambien hay muchos que se han unido a este debate y lo han defendido, argumentando que es uno de los raperos más influyentes delas ultimas décadas y que la generación Z llegó ¨20 años tarde¨ para cancelar a Eminem

foto: mondosonoro.com

información de: Tonica.la