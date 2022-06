Usuarios de vehículos aprovechan últimos días del programa Canje Seguro en Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora, Ver.– Para aprovechar lis descuentos y facilidades que ofrece el programa de Canje Seguro en sus últimos días de aplicación, usuarios de Gutiérrez Zamora y Tecolutla aprovechan el servicio que les brinda la oficina de Hacienda del Estado en el primer municipio donde se notó una importante presencia de personas que buscaron canjear sus placas.

Foto: Mónica Tejeda Hernández

Al respecto, la encargada de la oficina de Hacienda, Blanca Elena Castillo Solís, comentó que después de ofrecer las charlas informativas en las comunidades de ambos municipios, el interés por hacer el trámite de cambio de placas, aumentó en la población, razón por la que trabajan arduamente en apoyarles a hacer su registro y obtener sus placas nuevas.

Recordó que en esta oficina ya se encuentran disponibles también, las placas para motocicletas, por lo que invitó a los motociclistas, legalizar sus unidades y obtener así garantía jurídica para las mismas, sobre todo al transitar por la carretera federal donde se instalan retenes de seguridad por algunos periodos.

Foto: Mónica Tejeda Hernández

Insistió a las y los usuarios de vehículos, que este trámite es personal, por lo que únicamente la persona propietaria de la unidad, es la que puede realizarlo, invitándoles a no caer en engaños de supuestos gestores, ya que en esta oficina no los hay, todo trámite es gratuito y únicamente deben pagar lo correspondiente a los impuestos solicitados dependiendo de cada caso en particular.

Por Mónica Tejeda Hernández