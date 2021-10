UV dará prioridad a estudiantes de nuevo ingreso en regreso a clases presenciales

Xalapa, Veracruz.- El gobernador Cuitláhuac García pidió que los diputados legislen en materia del proceso judicial actúen para evitar que los más poderosos en el país, no sólo funcionarios, logren evadir la justicia cuando son señalados de delitos graves como la corrupción.

“Ojalá los legisladores le entren al tema ¿por qué tanto cuidar el proceso judicial para los poderosos?, no solo hablo de funcionarios, los poderosos del país logran los mejores derechos en sus procesos judiciales, en cambio, un pobre, humilde que no tienen para pagar sus abogados hasta lo rezumban violando sus derechos” cuestionó.

Este martes en rueda de prensa se refirió a los exfuncionarios de pasados gobiernos estatales que son señalados de desviar recursos públicos a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a quienes llamó presuntos responsables de delitos de cuello blanco.

Foto: Cuitláhuac García, refirió que exfuncionarios de pasados gobiernos estatales, son señalados de desviar recursos públicos a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación .

Dijo que se cuida el proceso judicial para evitar que evadan su presunta responsabilidad como ha sido el caso del mismo exgobernador Javier “N” y funcionarios de su gabinete, quienes han agotado todos los recursos jurídicos a su favor para evadir la justicia.

“Después de una determinación de un juez va un amparo (…) Si pierden el amparo, meten un recurso de revisión al amparo y se van a otra instancia (…) En el Circuito Judicial tienen para entretenerse otro rato y transcurre el tiempo”.

García Jiménez lamentó que dichos exfuncionarios usen el dinero robado para pagar buenos abogados:

“Quienes tienen más dinero para pagar buenos abogados, buenos despachos que interponen cientos de recursos, amparos para retrasar la justicia, pues son los que se hicieron de mucho dinero a través la corrupción cuando fueron funcionarios públicos”.

Foto: García Jiménez lamentó que dichos exfuncionarios usen el dinero robado para pagar buenos abogados.

Finalmente, advirtió que su gobierno no es cómplice, ni omiso ni olvidadizo en delitos graves como la corrupción y que, a diferencia de su antecesor, no recurre a los medios de comunicación para litigar. Prueba de ello, dijo, es la reciente detención del ex secretario de Finanzas y Planeación, Antonio “N”.

Por Héctor Juanz