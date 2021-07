Va CAEV por morosos de Coatzintla, adeudan 3 millones de pesos

Papantla, Ver.- Personal del área de Limpia Pública redobla esfuerzos para brindar el servicio de recolección de basura y así brindar la atención requerida a la población de la cabecera municipal y algunas comunidades.

El director de Limpia Pública, Luciano Rolón del Valle, mencionó que el servicio de recolección de basura se realiza de manera normal, a pesar del poco personal, pero se está tratando de cubrir todas las rutas.

Señaló que la Dirección de Limpia Pública se vio afectada con el recorte del personal a causa de los problemas financieros que atraviesa dicha administración, pues dieron de baja al menos 10 elementos. Y los que quedaron están redoblando esfuerzos para atender a la ciudadanía.

Por otra parte, informó que en las comunidades también se viene trabajando de manera normal, esto debido a la buena comunicación que tienen con los agentes y sub agentes, quienes informan de manera inmediata cuando en su comunidad hay basura para que los empleados acudan a retirarla.

El entrevistado mencionó que se atendieron las quejas de algunos vecinos, pues el camión de la basura no había pasado por dos o tres comunidades, sin embargo, no fue porque no quisieran ir, sino porque no contaban con las unidades suficientes para poder acudir de inmediato, señalando que se resolvió el problema a la brevedad posible.

“Nos encontramos redoblando esfuerzos con el personal que tenemos, algunas veces no logramos terminar las rutas, pero se reprograman al día siguiente y se terminan» finalizó Rolón del Valle.

Por Delhy Galicia