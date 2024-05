Va Oliverio Báez por una Central de Abastos para el Totonacapan

Papantla, Ver.- Al visitar la localidad de Adolfo Ruiz Cortines, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Mariano Romero González, refrendó su compromiso con la región de la costa papanteca, para impulsar acciones que permitan detonar el desarrollo de esta zona.

A su llegada, fue recibido con gran emoción por parte de los pobladores, quienes recordaron las diversas obras y acciones impulsadas a favor de sus localidades, destacando grandes beneficios y un gran desarrollo en esta región, donde la población pudo disfrutar de “una administración de hechos y palabras”.

Durante su intervención, los pobladores señalaron conocer a Mariano Romero, quien durante su administración realizó gran cantidad de obras para beneficio de las miles de familias de esta región, las cuales en su momento gozaron de un pleno desarrollo, pero desafortunadamente actualmente no se ha visto progreso para esta zona de Papantla.

“Con Mariano Romero tuvimos progreso, hubo gran cantidad de obras para las comunidades y ahora no tenemos nada, no se ha visto la obra pública, lejos de tener un desarrollo vamos en atraso, por eso vamos a votar por Mariano Romero, lo conocemos, sabemos que es de palabra y que no dudará en seguirnos apoyando y beneficiando, él si cumple y lo vamos hacer diputado” refirieron los ciudadanos.