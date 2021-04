Vacuna anti COVID llega a los asilos de ancianos en Guanajuato

La vacuna anti COVID llegó a los adultos que no pudieron trasladarse a los módulos de vacunación debido a su edad o incapacidad.

Personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Siervos de la Nación, con la custodia del Ejército, se trasladaron a asilos de la ciudad de León para continuar con la aplicación de biológicos.

A sus 102 años de edad Ventura Rodríguez fue vacunada.

Al recibir su dosis se mostró interesada por la segunda aplicación.

De la misma forma don Ramón, que este año cumple 100 años, también recibió su dosis.

“¿Contento? -Aunque no quiera…ligar…¿Tenías miedo de que te pusieran la vacuna gordo? Sí. -¿miedo de que te doliera? -No, pues no le avisan a uno”, dijo.