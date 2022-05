Vacuna contra el Covid para menores de 12 a 17 años en Coatzintla

Coatzintla, Ver.- Una vez terminada la campaña intensiva de refuerzo de vacunación con el biológico de AstraZeneca contra el Covid-19 el pasado 29 de abril, los Servicios de Salud y la Secretaría del Bienestar anuncian apresuradamente la vacunación para menores de entre 12 y 17 años.

La inmunización en este municipio se realizará el viernes 6 de mayo, único día, en el Centro Social Coatzinteco y en el domo comunitario de Palma Sola de 8 a 18 horas.

Foto: Luis Córdoba

Desde abril empezó el registro de los adolescentes con 12 años cumplidos en adelante, para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech, única autorizada para este rango de edad.

Se convocan especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a adolescentes embarazadas a partir de la novena semana.

Las personas interesadas podrán vacunarse en cualquiera de las dos sedes, la que quede más cerca de su domicilio.

Los requisitos son comprobantes de registro en la página mivacuna.salud.gob.mx, identificación del interesado, su CURP y acudir acompañado de padre, madre o tutor, que también deberá identificarse y firmar la autorización para vacunar al menor.

Foto: Luis Córdoba

Recibirán inmunización los menores de 12 a 17 años; los jóvenes de 15 a 17 años podrán recibir la segunda dosis si no la tienen. Para este rango de edad no está autorizada la dosis de refuerzo (tercera aplicación). No habrá vacunas para rezagados de mayor edad.

Por Luis Córdoba