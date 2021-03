Vacunación buen augurio para reactivación económica: COMETUR

Xalapa, Ver.- Tras dialogar con personas de la Secretaría del Bienestar en Xalapa, una mujer de la tercera edad aceptó abandonar la fila que hacía la noche de este viernes para ser vacunada el sábado en el Estadio Xalapeño Heriberto Jara Corona.

Aunque refirió vivir en una calle cercana,

dijo que llegó sudando porque el taxi es caro. Luego de escuchar que no era necesario permanecer durante la noche y con las bajas temperaturas en la intemperie, volvió su casa con la palabra de que sería atendida en corto tiempos durante la mañana del sábado.

Aunque en pocos casos, adultos mayores pasarán la noche bajo la neblina apartando su lugar para ser vacunas en esta capital.

Los servidores de la nación explicaron a las personas que hacían fila, que el proceso de vacunación dura entre una hora y hora y media, tomando en cuenta la entrevista y estudios médicos previos, así como el llenado de formularios.

«Ahorita hay fila porque no está el acceso abierto, una vez que abran hay unos espacios destinado para cada uno y no tengan que estar parados No es necesario quedarse. La vacuna es para todos. Vamos a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde» les dijeron, sin embargo la mayoría permaneció en la fila y en vela para esperar el inicio de la vacunación.