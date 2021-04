Vacunación contra Covid-19 en Valle de Chalco se agiliza

Apoyados por policías, vecinos o familiares, cientos de adultos mayores siguen llegando a la cabecera municipal de Valle de Chalco para recibir su primera dosis de vacunación contra el covid.

Sin las largas filas que se presentaron el primer día, al habilitarse dos accesos al palacio municipal a pie y un tercero para personas con capacidades diferentes, el tiempo de espera es de entre media a una hora.

Para personas como Margarita Trujano de 63 años de edad, es una gran alegría recibir su vacuna sin haber tenido que esperar.

Para otros como María Elvia de 84 años, le da un poco más de certeza, pues aunque asegura que solo sale de su casa para comprar su mandado, tenía miedo de contagiarse y afectar a su familia.

Al ser el último día de vacunación, como pueden han tratado de llegar hasta la explanada del palacio para recibir su dosis y son auxiliados por la policía para retornar a sus hogares como doña Epifanía Trejo Najera de 98 años.

Porque nos van a hacer favor de llevarnos a nuestra casa, porque vivimos en el cerro, yo vi en la tele que a las personas más vulnerables iban ayudar dijo Obrador, yo vine aquí cuando me dieron una hoja me dijeron que iban a ir por mi mamá y hace rato la traje yo, me ayudó una familia a traerla en su camioneta, así como ahorita, el municipio es la que me esta ayudando a llevarla a la casa”.