Vacunan a menores veracruzanos contra Covid

Xalapa, Veracruz.- Maestros de educación indígena provenientes de la zona del Uxpanapa se manifestaron este martes en Xalapa, debido al pago pendiente desde la quincena del 30 de Agosto.

Mirna Yoli Morales Méndez, supervisora escolar de la zona 639 del nivel de primarias de educación indígena, lamentó que ni el secretario de Educación en Veracruz u otro funcionario de la SEV les hayan explicado el motivo de la retención de su salario.

“La Secretaría hasta el momento no nos ha comunicado cuál fue el motivo por el que nos detuvo los pagos de la quincena del 30 de agosto. Hoy venimos con toda la base a protestar acá. Hasta el momento no hay ninguna respuesta”.

Tan solo en la región del Uxpanapa son alrededor de 200 docentes de distintos niveles de educación básica indígena quienes se encuentran afectados por la retención de sus salarios.

“Nunca faltamos a nuestro trabajo, por ese motivo protestamos, porque el secretario nos está violando los derechos laborales que tenemos. Tengo 36 años de servicio y hasta el momento no se me ha comunicado cuál es el motivo por el que se me detuvo mi pago”.