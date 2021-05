Vacunas contra Covid, la demanda del IMSS en el Día del Trabajo

Xalapa, Ver.– Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentraron en la explanada de la Unidad Médica Familiar Número 10, en Xalapa para pedir vacunas contra COVID-19, pues aseguran que tan solo en la sección novena de la Delegación Norte, casi la mitad aún no la reciben y ya no quieren perder más compañeros por este motivo.

«Casi el 50 por ciento de nuestros compañeros trabajadores no han sido vacunados…sabemos que es una situación muy difícil que está pasando el país, porque no se da a abasto, pero de manera pacífica nos manifestamos en el Día del Trabajo, solicitando y exigiendo pacíficamente a las autoridades que se hagan los acuerdos para que podamos tener todos los trabajadores del Seguro Social la vacuna correspondiente para garantizar que no estemos en riesgo» dijo José Martín Sosa Nepomuceno, Secretario General de la Sección novena del Sindicato de Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Foto: Noreste

De igual forma pidieron mejores condiciones de trabajo y las adecuadas para garantizar un regreso seguro a las actividades presenciales.

También pidieron que todos los trabajadores contratados de manera urgente por la pandemia de COVID, sigan trabajando y se sumen a la plantilla de trabajadores.

Por Héctor Juanz